 

Microsoft портировала приложения Android на ОС Windows 10

06.08.2020, 11:09, Разное

Компания Microsoft перенесла фирменные приложения Android на Windows 10. Портированные программы могут работать в панели задач и в пусковом меню, однако поддерживать данную функцию будут не все телефоны.
Инновация позволит пользоваться многими популярными смартфонными приложениями на обычном персональном компьютере. Презентация новой функции состоялась на одной из акций южнокорейской компании Samsung. Расширенные возможности для работы на компьютере или ноутбуке с установленной десятой модификацией операционной системы Windows доступны с использованием специального приложения. Your Phone, разработанный специалистами американской корпорации, позволяет полноценно пользоваться всеми преимуществами Android-игр и программ. Благодаря ему станет возможной синхронизация контента между устройствами и отправка корреспонденции.

Кроме того, пользователю доступны телефонные звонки непосредственно с компьютера. Комфортное пользование новыми возможностями обеспечивается удобным добавлением приложений в панель задач либо пусковое меню. Стоит отметить, что уже до конца текущего года пользователи компьютерной техники и смартфонов получат функцию запуска сразу нескольких телефонных приложений на одном экране через ОС Windows 10.

Дополнительно разработчики связали экосистемы Samsung и Microsoft теперь для синхронизации Samsung Notes с Microsoft OneNote, Outlook, Microsoft Outlook, To Do и Teams. Сейчас превью-сборка Insider Preview Build 20185 доступна для пользования всем участникам испытательной программы Windows Insiders. Запустить приложения Android получится только с телефона, работающего на операционной системе не ниже девятой версии.





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