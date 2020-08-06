 

В Крыму выявили максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом

06.08.2020, 11:08, Новости дня

За последние сутки в Крыму зафиксирован максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом – 39 человек, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 5 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 39 случаев коронавирусной инфекции. 16 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 – при скрининге здоровых лиц», – сообщил Аксенов во «ВКонтакте».

Всего в республике зарегистрировано 1 тыс. 386 случаев коронавируса: 74 из них завозные из-за границы, 111 случаев завезены из субъектов России, 1 тыс. 17 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, 184 – при лабораторном скрининге здоровых лиц. 

Также за весь период от коронавируса выздоровело 986 человек.

Ранее специалисты Роспотребнадзора начали делать анализ воды, взятой из моря, а также бассейнов и аквапарков, чтобы проверить ее на наличие возбудителя коронавируса. 

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург заявил, что пребывание на солнце способствует выработке и укреплению иммунитета, который помогает бороться с коронавирусом. 





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