Зловещая зеленая рука под кроватью…

06.08.2020, 11:10, Разное

Два маленьких мальчика в детском саду во время сончаса не спали, а играли в карточки с Покемонами. И внезапно оба увидели зловещую зеленую руку, которая выползла из-под кровати. Массовая галлюцинация или что-то иное?

Житель городка Аурора, штат Огайо, рассказал о пугающем мистическом случае, который произошел с ним в детском саду. Сейчас ему 25 лет, но он говорит, что до сих пор отчетливо помнит как все было.

В детском саду он спал на двухъярусной кровати, которую обычно делил со своим братом, но в тот день брат в садик не пошел и автор во время сончаса решил поиграть со своим соседом напротив.

Двухъярусные койки в этой комнате стояли так, что верхняя была перпендикулярна нижней и когда две такие койки стояли напротив друг друга, то между ними как бы возникала "уединенная комнатка".

Именно в этом пространстве, сидя на краю нижней койки брата, автор и его одногруппник решили поиграть. Они играли с карточками Покемонов, это был 2001 или 2002 год и эти карточки как раз были очень модными среди детей.

И вот они сидели и играли, негромко болтая, чтобы не привлечь к себе внимание воспитателей. И внезапно нечто привлекло внимание автора, нечто движущее, что находилось на противоположном краю этой же кровати, у стены. Сначала автор решил, что ему показалось и через секунду продолжил разговор и игру, но потом это нечто увидел и его одногруппник.

После они оба вытаращили глаза и смотрели в ту сторону. Они увидели как снизу, из-под кровати, вылезла зеленая рука, залезла на кровать через щель у стены и стала ощупывать там подушку и простыню. Если бы брат автора лежал сейчас на этой кровати, рука легла бы прямо ему на голову.

Длилось все это недолго, всего несколько секунд, хотя мальчикам показалось намного дольше. Автор не помнит, куда потом делась зеленая рука, просто рассеялась в воздухе или уползла под кровать. Едва она исчезла, он спросил одногруппника "Ты это видел?". "Руку?", – спросил тот и стало ясно что они оба видели это жуткое нечто.

Дом автора стоял совсем рядом с садиком и он регулярно бегал из садика домой, увидеться с мамой. В этот же раз он побежал к маме, чтобы рассказать ей о страшной руке. Однако она отмахнулась от этого как от детских фантазий и велела возвращаться в садик.

Автор вернулся в ту же спальню и вскоре он с одногруппником продолжили играть в карточки Покемонов. По словам автора, они не особо напугались, скорее для них это было неожиданно и странно. И он даже ничего не рассказал своему брату, который потом снова спал на своей нижней койке.

В наши дни автор пытался найти, видел ли кто-то из других людей такое явление. Он нашел несколько историй, когда люди видели зеленые руки у себя дома, но что это такое, призрак, существо из иной реальности или что-то иное, он не знает.