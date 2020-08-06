«Слава богу, что еще так живем»

06.08.2020, 11:06, Разное

Кто раскачивает Беларусь во время уборки урожая и куда ехали вагнеровцы: главное из послания Лукашенко

Послание Александра Лукашенко народу и парламенту было выдержано в лучших традициях геронтократии. Так говорили сорок лет назад с советских трибун.

«Модернизацию села мы завершим в следующей пятилетке», — такую словесную конструкцию и ей подобные современный человек уже не произнесет, его речевой аппарат для этого не приспособлен. И содержание — под стать.

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Экономика США рухнула на треть. Земля всегда будет государственной. Люди потеряли всякую совесть, особенно те, кого он, Лукашенко, взрастил на своих руках. На чувстве справедливости базируется недобросовестная технология вовлечения молодежи в политический процесс. И, конечно, — «страну мы вам не отдадим».

Все это слушали две с половиной тысячи человек, которых привезли с предприятий по разнарядке.

Ирина Халип,

собкор в Беларуси