 

«Слава богу, что еще так живем»

06.08.2020, 11:06, Разное

Кто раскачивает Беларусь во время уборки урожая и куда ехали вагнеровцы: главное из послания Лукашенко

Послание Александра Лукашенко народу и парламенту было выдержано в лучших традициях геронтократии. Так говорили сорок лет назад с советских трибун.

«Модернизацию села мы завершим в следующей пятилетке», — такую словесную конструкцию и ей подобные современный человек уже не произнесет, его речевой аппарат для этого не приспособлен. И содержание — под стать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПривет от солсберецких. Задержанные вагнеровцы «троллят» белорусские спецслужбы: на этот раз шпиль был турецким

Экономика США рухнула на треть. Земля всегда будет государственной. Люди потеряли всякую совесть, особенно те, кого он, Лукашенко, взрастил на своих руках. На чувстве справедливости базируется недобросовестная технология вовлечения молодежи в политический процесс. И, конечно, — «страну мы вам не отдадим».

Все это слушали две с половиной тысячи человек, которых привезли с предприятий по разнарядке.

Ирина Халип,
собкор в Беларуси

Источник: Новая газета





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / ВОЗ прекратила испытания «лекарства Трампа» и препаратов от ВИЧ для лечения COVID-19

25.06 / Ученые из США создали пластырь для операций на внутренних органах

02.07 / «Не знаю человека лучше»: Анна Седокова поздравила Яниса Тимму с именинами

10.07 / Мнение: Православные хотят отомстить Эрдогану неудачным образом

09.07 / Брат принцев Уильяма и Гарри решился на опасный эксперимент ради доброго дела

21.07 / Татуировки, опасные сальто и раковина для мамы от Николая Баскова: Настя Ивлеева запустила новое шоу на YouTube

06.07 / Инфекционист высказался об опасности вспышки бубонной чумы в России

07.07 / Почему белорусы уезжают в Украину?

30.06 / Империя и провинция

08.07 / Катерина Шпица воссоединилась с бывшем мужем ради сына

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска