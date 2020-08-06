Шойгу нашел время хвататься

06.08.2020, 11:07, Разное

Сегодня Шойгу хвастался итогами внезапной «проверки», которая проводилась с 17 по 21 июля – она будто бы показала «высокие боевые возможности по нейтрализации угроз военной безопасности России».

Каковы на самом деле итоги – неизвестно. Равно как неизвестно, что это за угрозы России, которые заставляют сжигать народные деньги в ходе масштабных мероприятий с участием «150 тыс. военнослужащих, десятков тысяч боевых машин, сотен самолетов, вертолетов и беспилотников, более 100 кораблей».

Но дело даже не в этом.

Лучше бы Шойгу рассказал о сегодняшних трагедиях в армии и о том, что он собирается делать, чтобы такого больше не повторялось.

Во Владимирской области на стрельбах был убит военный. В Хабаровском крае в ходе подготовки к военным учениям, обрушился понтонный мост. При этом «источник ТАСС сообщил о 18 пострадавших при обрушении моста, собеседник «Интерфакса» – о почти 20, а источник РЕН ТВ – о 20. По данным телеканала, 10 из них получили тяжелые увечья».

Одна из главных угроз России – то, что происходит в армии, которая в мирное время опасна для самих военных и членов их семей. Об этой угрозе Путин и Шойгу молчат – для них этой проблемы не существует. Легче тревоги объявлять и зажигать звезды на своих погонах.

СерпомПо