 

Хиросима отметила 75-летие атомной бомбардировки

06.08.2020, 11:01, Новости дня

Свидетели атомной бомбардировки Хиросимы в четверг отметили 75-летие первого применения атомного оружия в мире.

США сбросили атомную бомбу на Хиросиму 6 августа 1945 года. В результате взрыва город был уничтожен, а 140 тысяч человек, в основном мирных жителей, в том числе много детей, погибли.

Через три дня США сбросили вторую бомбу на Нагасаки, убив еще 70 тысяч человек.

Япония сдалась 15 августа, что стало завершением Второй мировой войны.

Группа людей, переживших бомбардировку, которых называют хибакуся, заявила о безотлагательной необходимости рассказать свои истории в надежде донести их до молодежи.

Мэр Хиросимы Казуми Мацуи призвал мировых лидеров заявить о более серьезной приверженности ядерному разоружению.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Заложница рассказала о поведении луцкого террориста в захваченном автобусе

09.07 / Во Франции высмеяли ожидающую российского нападения Украину

06.07 / Наличие собаки помогает ребенку лучше общаться со сверстниками

16.07 / Кремль раскрыл подробности разговора Путина с президентом Ирана

05.07 / CNN – Трамп поставил протестующих в США в один ряд с нацистами и террористами

13.07 / В ВОЗ раскритиковали отношение многих стран к борьбе с коронавирусом

07.07 / Экс-посол в России Хантсман проиграл праймериз по выборам губернатора Юты

08.07 / Минобороны Чехии отказалось комментировать дело Сафронова

10.07 / В ВОЗ допустили возвращение ограничений из-за COVID-19 в России

10.07 / Эксперты ВОЗ отправились в Китай для определения происхождения коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска