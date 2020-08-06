Хиросима отметила 75-летие атомной бомбардировки

06.08.2020, 11:01, Новости дня

Свидетели атомной бомбардировки Хиросимы в четверг отметили 75-летие первого применения атомного оружия в мире.

США сбросили атомную бомбу на Хиросиму 6 августа 1945 года. В результате взрыва город был уничтожен, а 140 тысяч человек, в основном мирных жителей, в том числе много детей, погибли.

Через три дня США сбросили вторую бомбу на Нагасаки, убив еще 70 тысяч человек.

Япония сдалась 15 августа, что стало завершением Второй мировой войны.

Группа людей, переживших бомбардировку, которых называют хибакуся, заявила о безотлагательной необходимости рассказать свои истории в надежде донести их до молодежи.

Мэр Хиросимы Казуми Мацуи призвал мировых лидеров заявить о более серьезной приверженности ядерному разоружению.