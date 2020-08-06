Безопасность ноябрьских выборов президента США: слушания в Конгрессе

06.08.2020, 11:01, Новости дня

ВАШИНГТОН – Законодатели США по мере приближения выборов президента страны в ноябре этого года пытаются объединить усилия для того, чтобы голосование на этих выборах было безопасным для здоровья, технически организованным и защищенным от вмешательства извне. Об этом свидетельствуют слушания, которые прошли 4 августа в Сенате и Палате представителей.

На слушаниях в Комитете Палаты представителей по внутренней безопасности председатель подкомитета по кибербезопасности, защите инфраструктуры и инновациям Седрик Ричмонд (Cedric Richmond) заявил: «Пандемия COVID-19 заставила сотрудников избирательных комиссий штатов и местного уровня быстро расширить возможность голосования по почте, предварительного голосования и других процедур, предотвращающих необходимость скопления людей, чтобы ни один избиратель не был вынужден выбирать между своим правом голоса и своим здоровьем».

Седрик Ричмонд, демократ от Луизианы, раскритиковал Дональда Трампа за то, что президент США, по мнению конгрессмена, «пытался манипулировать новостной повесткой». По словам председателя подкомитета, Трамп «зашел очень далеко, ложно утверждая, что может перенести день голосования, и вероломно ставя под сомнение безопасность голосования по почте». (Дональд Трамп в своем недавнем твите задал вопрос о возможности переноса выборов, не утверждая при этом, что намерен это сделать; согласно Конституции, перенос должен быть одобрен Конгрессом – ред.)

Ричмонд также напомнил о вмешательстве России в выборы 2016 года: «Мы не должны забывать уроки выборов 2016 года, потому что именно в это время в 2016 году кампания по вмешательству, проводимая Россией и заключавшаяся в компьютерном взломе и краже данных, была использована против одного из кандидатов».

Высокопоставленный член подкомитета от Республиканской партии Джон Катко (John Katko), представляющий Нью-Йорк, рассказал о своей законодательной инициативе, вводящей институт «кибер-навигаторов» – специалистов в области кибербезопасности, которые будут помогать избиркомам на уровне штатов и ниже в осуществлении ими мер компьютерной защиты от вторжения в избирательную систему.

Дэвид Левин (David Levine), эксперт по целостности избирательного процесса в организации «Альянс по защите демократии», заявил на слушаниях в Палате представителей: «Очень важно, чтобы партийные политические пристрастия были исключены из деятельности избирательной администрации, чтобы укрепить общественное доверие к целостности избирательного процесса, и это должно произойти задолго до дня выборов. Кроме того, сотрудники избирательных комиссий должны располагать достаточными ресурсами для планирования непредвиденных обстоятельств».

Амбер Макрейнолдс (Amber McReynolds), исполнительный директор Национального института надомного голосования, также выступившая на слушаниях, сказала, что ее беспокоят некоторые аспекты почтового голосования, а также состояние в котором сейчас находится Почтовая служба США, однако привела примеры нескольких штатов, в которых голосование по почте работает надежно:

«Голосование по почте – способ, проверенный временем и безопасный, он уходит в историю ко временам Гражданской войны. Почтовое голосование ставит во главу угла интересы избирателей, и хорошо зарекомендовало себя в ходе природных катаклизмов и таких ситуаций, как нынешняя пандемия. Вполне возможно повысить ясность административных процедур и уровень безопасности к такому голосованию при сохранении ценных ресурсов. Это повысит уровень участия в выборах вместе с уровнем доверия властям».

В тот же день, 4 августа, слушания о кибербезопасности, в том числе и в сфере выборов, прошли в сенатском Комитете по вооруженным силам, где обсуждались выводы Комиссии по выработке мер безопасности в киберпространстве (Cyberspace Solarium Commission, CSC) – экспертной группы, в задачу которой входит выработка рекомендаций по противодействию кибератакам на инфраструктуру США.

Сенатор-республиканец от Южной Дакоты Майк Раундс, председательствовавший на слушаниях, назвал четыре страны, от атак которых США должно защитить министерство обороны страны – это Россия, Китай, Иран и Северная Корея.

Сопредседатель CSC, независимый сенатор от штата Мэйн Ангус Кинг подчеркнул, что, по его мнению, США не должны ограничиваться только защитой от кибератак извне, а вполне могли бы отвечать адекватным возмездием на такие атаки – и давать понять тем, кто планирует взломы и кражи данных американских учреждений, компаний и граждан, что такие меры возмездия возможны.

Это, по словам Ангуса Кинга, сдержало бы потенциальных нарушителей кибербезопасности США: «Понятно, что если такая атака будет предпринята на важные объекты инфраструктуры, то ответ последует. Но что делать в случае, если будут атакованы выборы, или будут украдены объекты интеллектуальной собственности? Поскольку на такие действия ответов не было, то мы стали легкой целью. И комиссия считает, что должно быть продекларировано – ответ последует. Это может быть и не в киберпространстве, а, скажем, санкции или что-то еще из нашего силового инструментария…. Нельзя занимать только позицию защищающегося, нельзя заниматься только латанием пробоин. Мы бы хотели, чтобы противники, планируя кибератаку на США, задавали себе вопрос о том, что последует в ответ».

Другой сопредседатель CSC, республиканец и член Палаты представителей от Висконсина Майк Галлахер заявил, что ситуации, в которых придется применять меры сдерживания к тем, кто попытается взломать компьютерные сети США, в том числе и в политических целях, вполне возможны: «Сложность и частота киберопераций наших противников продолжает возрастать, что создает неприемлемые риски для нашей безопасности. При том, что мы знаем об их намерениях, их вероятные атаки на нашу инфраструктуру более чем ожидаемы, так что надеяться нужно на лучшее, но готовиться к худшему».

По мнению сопредседателей CSC, по-прежнему сохраняется необходимость в том, чтобы учредить пост национального директора по вопросам кибербезопасности – подчиняющего президенту, но одобряемого сенатом. Такая координирующая фигура в федеральной власти по мере приближения выборов, считают в Комиссии по выработке мер безопасности в киберпространстве, была бы крайне важна.