Напавший на прихожан в московском храме получил 1,5 года колонии

06.08.2020, 10:53, Новости дня

Суд Москвы приговорил к 1,5 годам колонии общего режима мужчину, напавшего на прихожан в храме святителя Николая Чудотворца в Москве и ранившего двух человек, сообщила столичная прокуратура.

«Басманный районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя столицы Ефима Ефимова. Он осужден за хулиганство … и умышленное причинение легкого вреда здоровью», – сообщается на сайте ведомства.

Ефимова приговорили к 1,5 годам колонии общего режима, а мотивом суд признал «хулиганские побуждения».

Напомним, в феврале 26-летний житель Липецкой области напал с ножом на прихожан храма Святителя Николая в Москве. Ранения получили два помощника настоятеля.

При себе у злоумышленника имелось наркотическое вещество, предположительно, марихуана. Возбуждено уголовное дело.

Целью нападения называют широкий общественный резонанс. Сам мужчина заявил, что заранее не планировал, где он совершит преступление, храм выбрал случайно. По его словам, он не употреблял «никаких стимулирующих веществ», а просто «психанул».