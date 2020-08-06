Медики назвали неочевидный фактор смертельного исхода от коронавируса

06.08.2020, 10:53, Разное

Медики назвали один из неочевидных факторов, который свидетельствует о вероятном смертельном исходе от коронавируса. На риск фатальных последствий указывает температура тела 35,5 градуса по Цельсию и ниже.

Если человек с коронавирусом обратился за первичной помощью с такими показателями температуры, то это может говорить о тяжелом протекании болезни. По словам специалистов, в данной группе пациентов умирают до 44%. О высокой вероятности смертельного исхода говорит и температура выше 40 градусов. В таких группах умирают до 42% пациентов.

Эксперты из РФ назвали разные причины низкой температуры заболевших при первичном обращении с COVID-19. Одной из них является возраст пациентов. Известно, что у пожилых людей показатели температуры снижаются. Кроме этого, может наблюдаться довольно слабая реакция иммунитета. В частности, не исключается недостаточная выработка интерлейкина-1. Последнее вещество играет ключевую роль в борьбе организма с инфекционной болезнью.

Что касается повышенной температуры, то она связана с гиперраекцией организма. В этом случае присутствует угроза цитокинового шторма. Нередко поражается центр, отвечающий за химическую терморегуляцию. Он расположен в задней части гипоталамуса.