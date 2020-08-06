В РФ подтвердили 5,3 тыс. новых случаев коронавируса

06.08.2020, 10:48, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 5267 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 871 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 5267 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 684, Свердловской области – 183, Ханты-Мансийском АО – 160.

Всего в стране выявлено 871 894 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 676 357 человек, из них 7331 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 116 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 14 606 человек.

Накануне, 5 августа, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5204. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 63.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.