Мэрию Тель-Авива подсветили в цвета ливанского флага, действия мэра раскритиковал ряд израильских политиков

06.08.2020, 10:45, Новости дня

На здании мэрии Тель-Авива вечером 5 августа появилась подсветка с изображением флага Ливана – таким образом жители израильского города выразили свою солидарность с народом Ливана после взрыва 4 августа. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

После того как мэр Тель-Авива Рон Хульдаи в Twitter анонсировал поддержку Ливана таким образом, его раскритиковали некоторые израильские политики.

Хульдаи заявил, что “сердце израильтян сейчас с ливанским народом после ужасной катастрофы, постигшей его”.

הערב נאיר את בניין העירייה בדגל לבנון. האנושיות קודמת לכל סכסוך, וליבנו עם העם הלבנוני בעקבות האסון הנורא שפקד אותו.

— רון חולדאי (@Ron_Huldai) August 5, 2020

В ответ министр образования Израиля Рафи Перец сказал, что необходимо предоставить гуманитарную помощь мирным жителям, пострадавшим в Ливане, однако “размахивать вражеским флагом в центре Тель-Авива – это моральное замешательство”.

В свою очередь сын премьер-министра Израиля Яир Нетаньяху заявил, что Ливан официально является террористическим государством, а “демонстрировать флаг вражеского государства – это уголовное преступление”.

Отношения между Ливаном и Израилем остаются напряженными после ряда военных конфликтов. Дипломатические отношения между странами не установлены, по израильскому законодательству Ливан является враждебным государством.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Жертвами стали по меньшей мере 135 человек, еще около 5 тыс. раненых и десятки пропавших без вести.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Он оценил ущерб от происшествия в $3–5 млрд.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что если селитру не вывезти, “на воздух может взлететь весь Бейрут”.

Судно Rhosus принадлежит российскому бизнесмену Игорю Гречушкину. В 2014 году оно транспортировало аммиачную селитру в одну из африканских стран, но из-за долгов груз был конфискован в Бейруте.