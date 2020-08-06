Миллиардер Фридкин стал новым владельцем футбольного клуба “Рома”

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06.08.2020, 10:42, Новости дня

Американский бизнесмен Дэн Фридкин стал новым владельцем итальянской "Ромы". Миллиардер выкупил футбольный клуб у Джеймса Паллотты, который владел "волками" с 2011 года.

Как сообщает пресс-служба столичной команды, сделка оценивается в 591 млн евро. Ожидается, что она будет закрыта к 31 августа.

"Все мы в Friedkin Group очень счастливы стать частью этого культового города и клуба, – сообщил Фридкин. – Мы надеемся как можно скорее завершить сделку и погрузиться в семью футбольной команды "Рома".

Напомним, "Рома" – трехкратный чемпион Италии и девятикратный обладатель Кубка Италии. В июне 2020 года римский клуб отпраздновал свое 93-летие. Сезон-2019/20 "желто-красные" завершили на шестой строчке чемпионата страны и вышли в Лигу Европы.





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