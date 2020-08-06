В Китае запущен в продажу лифтбэк Baojun RC-5

06.08.2020, 10:38, Новости дня

Автомобильные гиганты General Motors и SAIC стартовали продажи недорогого Baojun RC-5.

В частности, предложенный лифтбэк сможет составить серьезную конкуренцию для Skoda Octavia. В свою очередь, новинка обладает 1,5-литровым бензиновым двигателем, который выдает 147 л.с. мощности. Покупатели смогут выбрать автомобиль с механической коробкой передач или с вариатором. Расход в смешанном режиме езды составит около 6,2 литра на 100 километров пути. Лифтбэк Baojun RC-5 получил виртуальную приборную панель, мультимедийный комплекс и камеру кругового обзора.

Минимальная цена на китайском рынке на автомобиль составит около 69,8 тысяч юаней. В топовом исполнении прайс увеличится до 113,8 тысяч юаней.