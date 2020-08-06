Компания Chery вдвое увеличила продажи в РФ в июле

06.08.2020, 10:38, Новости дня

Китайская компания Chery объявила о результатах продаж своей техники на российском рынке за минувший месяц.

Вместе с тем продажи Chery в июле увеличились в 4 раза по сравнению с аналогичным промежутком 2019 года. Общее число сделок превысило 860 автомобилей. С начала 2020 года китайская марка демонстрирует положительную динамику продаж, за счет чего общее число сделок превысило 3,7 тысяч машин.

Наиболее востребованными в РФ остаются компактные кроссоверы Tiggo 4, которые составили 47% от общей доли сделок на местном рынке. На втором месте по популярности остается увеличенный кроссовер Tiggo 8, который имеет четверть от общей доли продаж. Замыкает тройку лидеров новый паркетник Tiggo 7.