Пушков: США намерены поощрять новую политику Лукашенко

06.08.2020, 10:31, Новости дня

США очень позитивно, всерьез восприняли сигналы, идущие от руководства Белоруссии в последнее время, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков прокомментировал в Telegram заявление кандидата на должность посла США в Минске Джули Фишер, «сгорающей от нетерпеливого желания как можно скорее приступить к налаживанию двусторонних связей с Минском».

По мнению сенатора, это подтверждает, что «США очень позитивно восприняли сигналы, идущие от руководства Белоруссии».

«Особенно характерно выраженное послом стремление США «поддержать усилия в защите суверенитета и независимости страны». Это говорит о том, что в США не считают действия (президента Белоруссии Александра) Лукашенко предвыборным спектаклем, а воспринимают их как новую политику, которую они намерены поощрять», – отметил он.

Пушков также обратил внимание на заинтересованность американской стороны в «укреплении суверенитета» Белоруссии: «Это означает стратегию отрыва страны от РФ и постепенного – или резкого, по обстоятельствам, – включения ее в зону влияния США».

«Разумеется, принять эти обещания за чистую.монету могут лишь глупцы. Американцы – большие «специалисты» по «укреплению суверенитета» других стран: достаточно взглянуть на Украину, где суверенитет был «укреплен» настолько, что посольство США стало центром принятия решений по Украине, а сама Украина превратилась в одну из самых зависимых и несамостоятельных стран мира», – заключил сенатор.

Ранее Пушков объяснил «предметный интерес» Запада к Белоруссии.

Напомним, Фишер заявила, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, что Соединенные Штаты не должны упускать свои возможности в Белоруссии «ради региональной безопасности и стабильности».

Газета ВЗГЛЯД писала о Фишер, которая станет первым за 12 лет послом Соединенных Штатов в Минске. Она русскоязычный дипломат с опытом работы в «оранжевом» Киеве и в Грузии при Саакашвили.



