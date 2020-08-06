В Турции опровергли сообщения о переполненных из-за коронавируса больницах

06.08.2020, 10:31, Новости дня

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа опроверг распространившиеся сообщения о том, что больницы в стране переполнены в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом.

Коджа заявил, что «у нас нет провинций, где больницы были бы заполнены из-за COVID-19», потому «заявления не имеют под собой оснований», передает ТАСС.

«Пусть те, кто делают такие заявления, принимают такие меры предосторожности, как если бы больницы были действительно переполнены. Возможно, в таком случае это принесет пользу обществу», – добавил он.

Вместе с тем министерство внутренних дел Турции приступило к проведению самой масштабной проверки соблюдения противоэпидемических правил во всей стране в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Под проверку попадут рынки и магазины, бизнес и предприятия, торговые центры, рестораны, кафе, общественный транспорт, такси, дороги.

Глава МВД Сулейман Сойлу сообщил, что в этом процессе примут участие чиновники различного уровня, в том числе губернаторы провинций и мэры городов.

Ранее в Турции заявили о росте случаев COVID-19 на курортах. Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. В частности, полеты открыты в Турцию.