Ученые оценили риски заражения коронавирусом через пассивное курение

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06.08.2020, 10:31, Разное

Ученые объяснили, можно ли заразиться коронавирусом от пассивного курения. Само курение не является причиной заражения, хотя в табачном дыме имеются токсичные химикаты, вызывающие рак, а курильщик может выдыхать капли с вредоносными микроорганизмами.
По словам главного врача Американской ассоциации Альберта Риццо, курильщики не надевают маску, поэтому потенциально могут распространять вирус. Так, они выдыхают капли на окружающих, из-за чего они могут оказаться зараженными коронавирусом. Аналогичную угрозу представляют те, кто занимаются вейпингом.

Также в Центре по контролю и профилактике заболеваний отметили, что пассивное курение способно привести к снижению функции легких и ослаблению их защиты, вызвать приступы астмы или стать причиной развития рака легких и сердечных болезней. Кроме того, у курящих людей высокие шансы на то, что после заражения коронавирусом могут начаться тяжелые осложнения.





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