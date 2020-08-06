 

В Турции опровергли сообщения о переполненных из-за коронавируса больницах

06.08.2020, 10:30, Новости дня

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа опроверг распространившиеся сообщения о том, что больницы в стране переполнены в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом.

Коджа заявил, что «у нас нет провинций, где больницы были бы заполнены из-за COVID-19», потому «заявления не имеют под собой оснований», передает ТАСС.

«Пусть те, кто делают такие заявления, принимают такие меры предосторожности, как если бы больницы были действительно переполнены. Возможно, в таком случае это принесет пользу обществу», – добавил он.

Вместе с тем министерство внутренних дел Турции приступило к проведению самой масштабной проверки соблюдения противоэпидемических правил во всей стране в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Под проверку попадут рынки и магазины, бизнес и предприятия, торговые центры, рестораны, кафе, общественный транспорт, такси, дороги.

Глава МВД Сулейман Сойлу сообщил, что в этом процессе примут участие чиновники различного уровня, в том числе губернаторы провинций и мэры городов.

Ранее в Турции заявили о росте случаев COVID-19 на курортах. Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. В частности, полеты открыты в Турцию.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Пожар на корабле ВМС США: пострадало 57 человек

13.07 / В Украине снизилось количество новых случаев заражения коронавирусом

14.07 / От COVID-19 к концу года умрет больше людей, чем от ВИЧ – Виктор Ляшко

30.07 / Умер первый всенародно избранный президент Тайваня

03.07 / В Амурской области построят 26 ФАПов с квартирами для медиков

24.07 / Daily Mail – Джонсон поручил армии подготовиться к четырём зимним бедствиям

30.06 / Умер актер из трилогии о «друзьях Оушена»

19.07 / Коронавирус унес жизни более чем 140 тысяч американцев

22.07 / Мишустин оценил действия властей по борьбе с коронавирусом

20.07 / ОАЭ отправили космическую миссию на Марс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска