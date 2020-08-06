 

“Это не любовь”: Анна Хилькевич рассказала о разводе с первым мужем

06.08.2020, 10:30, Разное

Известная российская актриса театра и кино Анна Хилькевич подробно пояснила о разводе с первым мужем. Сейчас она счастлива во втором браке со столичным бизнесменом, которому подарила двух дочерей – Арианну и Марию.
Хилькевич удивилась, что далеко не все знают о факте ее первого замужества. Она отправилась в ЗАГС в 25-летнем возрасте. Семья просуществовала менее года, поскольку отношения дали трещину. Актриса не стала вдаваться в подробности, но заявила, что в союзе с бывшим избранником не было места для чувств. Сами же отношения являлись спокойными, ровными и стабильными. Все время звезду «Универа» не покидало чувство обычного сожительства с супругом.

Хилькевич пришла к выводу, что в паре отсутствует любовь. К тому же ее первый супруг выступал против детей. Решиться на расторжение брака было непросто. После того, как Хилькевич утвердили на роль в «Универе», она стала очень много времени проводить на съемках. В итоге отношения сошли на «нет». Инициатором разрыва выступила именно актриса.

Хилькевич уверена, что все равно рассталась бы с избранником, если бы не вступила с ним в брак. Сейчас она выступает против раннего замужества, поскольку в голове отсутствует хорошее познание себя, нет поставленных целей и чувства принятия партнера.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Банальность зла

03.07 / Мнение: Все окна Лукреции

26.06 / Михали Ефремов перенес сердечный приступ

04.07 / В Apple намерены сделать из iPhone полноценную замену паспорту

06.08 / Эмма Малинина опровергла вероятность развития рака у Фриске и Заворотнюк из-за ЭКО

16.07 / Максим Галкин собрал с огорода Пугачевой кабачки и перцы

30.07 / Учёные установили связь между смехом и состоянием здоровья в преклонном возрасте

03.08 / Мнение: Вечно далекое завтра

12.07 / Война: Какие тайны хранят на дне Балтики «охотники» за советскими подлодками

01.07 / Мнение: Прямое и непрямое решение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска