“Это не любовь”: Анна Хилькевич рассказала о разводе с первым мужем

06.08.2020, 10:30, Разное

Известная российская актриса театра и кино Анна Хилькевич подробно пояснила о разводе с первым мужем. Сейчас она счастлива во втором браке со столичным бизнесменом, которому подарила двух дочерей – Арианну и Марию.

Хилькевич удивилась, что далеко не все знают о факте ее первого замужества. Она отправилась в ЗАГС в 25-летнем возрасте. Семья просуществовала менее года, поскольку отношения дали трещину. Актриса не стала вдаваться в подробности, но заявила, что в союзе с бывшим избранником не было места для чувств. Сами же отношения являлись спокойными, ровными и стабильными. Все время звезду «Универа» не покидало чувство обычного сожительства с супругом.

Хилькевич пришла к выводу, что в паре отсутствует любовь. К тому же ее первый супруг выступал против детей. Решиться на расторжение брака было непросто. После того, как Хилькевич утвердили на роль в «Универе», она стала очень много времени проводить на съемках. В итоге отношения сошли на «нет». Инициатором разрыва выступила именно актриса.

Хилькевич уверена, что все равно рассталась бы с избранником, если бы не вступила с ним в брак. Сейчас она выступает против раннего замужества, поскольку в голове отсутствует хорошее познание себя, нет поставленных целей и чувства принятия партнера.