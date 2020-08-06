Возможности торговой платформы для бизнеса

06.08.2020, 10:41, Рекомендуем

Теги: Бизнес, Интернет, Технологии

Создать продающий сайт качественно, быстро и самое главное, самостоятельно можно без знаний и лишних хлопот.

Для этого достаточно воспользоваться конструктором Satom.ru. С помощью портала создать сайт самому с нуля у вас займет не более 30 минут, причем конструктор интернет магазина гарантирует вам увеличение продаж и клиентской базы практически сразу после размещения.

Satom.ru идеально подойдет предпринимателями, которые хотят:

получить эффективный и стильный сайт, способный решать все поставленные задачи в максимально краткие сроки; извлечь максимум дохода из онлайн-маркета; создать успешный интернет-магазин без привлечения специалистов, но с хорошим хостингом и технической поддержкой 24/7.

Satom.ru предлагает компаниям создание красивого и продающего интернет-маркета быстро и в несколько кликов, причем каждый может получить не шаблонный, а уникальный работающий сайт с огромным потоком новых посетителей. Благодаря уже настроенной рекламе, вы получите первых заказчиков с первых дней регистрации своей компании на портале. Независимо от тематики онлайн-магазина, он гарантированно станет отличным началом бизнеса в онлайн и безупречной площадкой для неограниченного привлечения новых клиентов или оптовых заказчиков!

Если вы уже готовы попробовать, тогда заполните простую форму регистрации и пройдите несколько этапов создания магазина, а именно указать свои данные, добавить подробную информацию о компании, выбрать дизайн из тысячи уже готовых шаблонов и настроить условия оплаты и доставки товаров/услуг. После чего вам останется лишь принимать заявки от покупателей и заключать сделки в удобной для вас версии сайта (через ПК, смартфон или планшет).

Почему нужно выбрать Сатом.ру для создания сайта?

Сатом.ру предлагает множество преимуществ для всех своих клиентов:

мощнейший хостинг, кэширование страниц и оптимизацию скриптов, что позволяет уверенно утверждать, что сайты созданные на платформе гарантировано будут быстрыми и максимально продуктивными; технологичность интернет-магазинов за счет использования только передовых технологий; полную адаптацию проектов под мобильные устройства; удобство в работе и сотрудничестве, ведь вы получите сайт"под ключ" без лишних затрат; надежность и полную техническую поддержку в круглосуточном режиме от профессионалов команды портала; оптимизацию сайтов под актуальные требования современных поисковых систем.

Убедитесь сами в безупречной работе платформы Сатом.ру, которую отличают высокие стандарты эстетики, а также отменное качество верстки, программирования и уровня обслуживания клиентов. Работая с сервисом, вы получите то, что ожидали и создадите успешный бизнес в онлайн с нуля без привлечения дорогих специалистов. Причем оформить магазин можно независимо от его уровня сложности, масштабов или назначения. Вот почему конструктор Satom.ru пользуется огромной популярностью и может похвалится не только высокой посещаемостью (154 000 человек ежедневно), но и большим количеством размещенных компаний (1600 фирм), которые уже многие годы выбирают торговую платформу и пользуются ее услугами.

Также Satom.ru гарантирует, что ваш сайт будет бесперебойно работать на протяжении неограниченного времени. А благодаря удобной и практичной админ. панели вы самостоятельно сможете полноценно обслуживать свой онлайн-маркет и при необходимости заменять информацию, добавлять или наоборот, удалять разделы/страницы. Кроме этого, вам не нужно думать про его раскрутку или заказ рекламы. В своей работе платформа использует инновационные методы и грамотный подход к маркетингу и хостингу, за счет чего любой размещенный на портале магазин будет занимать ведущие позиции в поисковиках.

Не тратьте время и регистрируйтесь уже сейчас на конструкторе номер один для успешного развития бизнеса в онлайн!