Приятное с полезным: Кейт Миддлтон и принц Уильям провели инспекцию в парке развлечений в Южном Уэльсе

Активно выполняющая свои обязанности после ослабления карантинных правил Кейт Миддлтон посещает не только разные точки на карте Лондона и его пригорода. На днях Кейт вместе с супругом, принцем Уильямом, отправились в Южный Уэльс для очередной благотворительной инициативы: в городе Шеффилд герцогиня приняла участие в сборе вещей для нуждающихся семей Великобритании. Вчера же она посетила еще одно мероприятие: вместе с Уильямом Кейт наведалась в парк развлечений с аркадными играми на острове Барри, где снимают знаменитое шоу канала BBC “Гевин и Стейси”. В это место пара отправилась не столько за тем, чтобы самим поиграть в аркады (хотя и без этого не обошлось) – куда больше их интересовало то, как вирус COVID-19 и его последствия отразились на местных работниках и какие меры они предпринимают, чтобы соблюдать безопасность своих посетителей (вскоре все эти заведения должны вновь открыться).

Для этого визита Кейт выбрала длинное платье за 1635 фунтов стерлингов с цветочным принтом от одного из своих любимых брендов Emelia Wickstead. К слову, и сам наряд также является для Кейт любимым: герцогиня уже надевала его в сентябре 2019 года на открытие игрового сада Back to Nature в Уизли. Классическим же лодочкам она в этот раз предпочла туфли на танкетке, в которых было куда удобнее прогуливаться по зеленой траве парка.

Для Кейт и Уильяма провели небольшую экскурсию по местным улочкам и разнообразным локациям, попутно рассказав о потерях, которые терпит этот бизнес в последние месяцы. В один лишь 2019 год эти места посетило свыше 424 тысяч человек, и в 2020-м эти цифры наверняка снизятся вдвое, если не втрое. Впрочем, совсем скоро гулять вдоль аркад будут не только герцог и герцогиня Кембриджские, но и первые посетители, и парк вновь начнет приносить выручку.

