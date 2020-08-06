Искусство интернет-дразнилок: как Брайан Остин Грин комментирует роман Меган Фокс в своем блоге

06.08.2020, 10:25, Разное

О расставании актрисы Меган Фокс и ее возлюбленного Брайана Остина Грина стало известно еще весной этого года, и оба уже успели найти себе возлюбленных. Меган активно публикует в сети совместные снимки с рэпером Колсоном Бейкером (псевдоним которого – Machine Gun Kelly), а Брайана папарацци то и дело фотографируют в объятиях то одной, то другой сексапильной модели. Однако несмотря на это, актер, по-видимому, до сих пор не может отпустить бывшую возлюбленную и пытается ее как-то задеть или высмеять. Правда, делает это Брайан весьма странным способом: без открытой конфронтации, а косвенно ссылаясь на личную жизнь Фокс в своем Instagram.

Так, вчера Меган выложила в сеть очередное совместное фото с Колсоном, к которому добавила своеобразное признание в любви:

Невероятно красивый мальчик… Мое сердце принадлежит тебе.

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Публикация от Megan Fox (@meganfox)5 Авг 2020 в 5:57 PDT

Через несколько часов после этой публикации в Instagram Брайана появились фотографии его сыновей. Подписал же их Остин Грин следующим образом:

Невероятно красивые мальчики… Мое сердце принадлежит вам.

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Публикация от Brian Austin Green (@brianaustingreen)5 Авг 2020 в 9:16 PDT

Внимательные интернет-пользователи обратили внимание на эту попытку задеть Фокс и намекнуть на то, что ее нынешний возлюбленный – сущий мальчишка по сравнению с брутальным Брайаном. При этом многие посчитали детским именно поступок Остина Грина. “Теперь мы знаем, почему она рассталась с тобой. Наверное, твои дети рассуждают куда более зрело, чем ты. Тебе пора двигаться дальше”, – написал один из пользователей.

О том, что Остин Грин расстался с женой Меган Фокс, рассказал он сам в своем авторском подкасте …With Brian Austin Green. В эпизоде Брайан упомянул разлетевшиеся по миру фотографии Меган в машине Machine Gun Kelly – они вместе снимались в пока еще не вышедшем фильме Midnight in the Switchgrass (“Полночь в злаковом поле”). Когда съемки триллера были в разгаре, Грин почувствовал, что между ним и Меган появилась дистанция, а с конца 2019 года они и вовсе старались быть как можно дальше друг от друга. Брайан также уточнил, что Machine Gun Kelly не стал причиной их с Меган расставания.

Machine Gun Kelly и Меган Фокс

Как показали последующие события, по-видимому, актер ошибался: за день до объявления о расставании Меган появилась в главной роли в новом клипе Колсона. А после во время записи подкаста Лалы Кент и Рэндалла Эммета Меган рассказала, что их с Колсоном чувства вспыхнули как раз на съемках фильма Midnight in the Switchgrass, когда она еще встречалась с Брайаном. По словам актрисы и музыканта, то, что произошло между ними, было любовью с первого взгляда.

После первой же встречи я поняла, что он не просто родственная душа, а родственная искра. Состояние, когда душа поднимается настолько высоко, что ее можно разделить между двумя разными телами. Мне кажется, мы действительно две половинки одной души. И я не захотела скрывать это от него и призналась практически сразу, как почувствовала это,- рассказала Фокс, чувства которой совпали с чувствами Колсона, тихо ожидавшего подходящего момента.