Мнение: О масочно-перчаточном маразме в Москве и не только

06.08.2020, 10:15, Разное



Фото © Reuters.

Бюрократия везде одинакова и удручающе некомпетентна.

Вот скажите, зачем нужен этот садизм на заглавном фото?

Нет, я не отрицаю необходимость и даже некоторую пользу медицинских и полумедицинских защитных масок в условиях новой коронавирусной инфекции, которую отличает в первую очередь респираторный характер заражения. Пусть даже и не на 100%, но эти нехитрые СИЗ действительно в ряде случаев понижают вероятность подхватить заболевание. Особенно от носителя без выраженной симптоматики.

Но…

Как и любое средство, защитные маски имеют ограниченную сферу применения и массу побочных эффектов. Объективно говоря, они действительно необходимы в условиях, когда нет возможности избежать близких контактов с большим числом незнакомых людей в замкнутых помещениях. Тогда на 70% маски защищают других, если ты вдруг болен, и на 30% тебя от больного рядом. Особенно если у него тоже маска на лице.

Однако это реально работает ограниченное время. И нужно только там, где не поддерживается воздухообмен с внешней средой, а кубатура внутри помещения ограничена и невелика. Вот в переполненном общественном #транспорт­е – самое то. При длительной поездке в такси – пожалуй, тоже. При совместном пребывании с коллегой в небольшом кабинете, когда нет возможности открыть окно на улицу – да. Пожалуй, и в кондиционированном офисе с open-space тоже есть резон предохраняться.

Но на фото выше – ситуация совсем иная. Огромный пустой зал, большая кубатура, доступ воздуха извне. И физические нагрузки аэробного характера. Когда дыхание и пульс учащаются, а потребность в кислороде возрастает. Вот тут маска принесёт больше вреда, чем пользы. Потому что обеспечивая неполноценный газообмен человека с окружающим миром, она может стать источником проблем для него. Начиная от повышения риска обструктивных болезней лёгких и заканчивая сердечно-сосудистыми отклонениями.

Тем более, что в реальной жизни эти танцоры, скорее всего, и так довольно плотно общаются между собой не только на репетициях. Соответственно, маска на репетиции не добавляет им защиты.

Точно так же и перчатки. Против CoVID-19 они нужны ещё менее, чем маски. Респираторные вирусы, и SARS-CoV-2 тут не исключение, крайне редко передаются через пальцы. Это не ротавирусы, в конце концов. ТО есть, нужно уже совсем несчастливое стечение обстоятельств, чтобы так заразиться: потрогать голыми руками дверную ручку, которую только что обчихал или обкашлал больной, немедленно после этого облизать пальцы или, ещё лучше, поковырять ими в носу. Ну и слабый иммунитет иметь при этом.

Однако, масочно-перчаточный режим – самое распространённое требование в самых разных странах. Например, только намедни московский мэр Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение масок и перчаток будет действовать в столице как минимум ещё несколько месяцев. Как злословят некоторые, чтобы масочный заводик отбить…

Не везде, разумеется, бюрократы преследуют личные выгоды столь прямо и непосредственно. Однако везде негласно считают подзащитное #население смесью шаловливых детей и конченных имбецилов, неспособных о себе позаботиться без перста указующего. С одной стороны, понятно, что все ограничения пишутся кровью в расчёте на того самого дурака, от которого следует всячески защищаться. С другой стороны, чрезмерная забота об 1% дураков приводит к проблемам у 99% нормальных и разумных граждан. Которые уже весьма неплохо разбираются в том, как себя обезопасить.

Так почему же 99% нормальных должны страдать из-за чрезмерной опеки государством, т.е. чиновником, 1% умственно отсталых?