Вирусолог описал «самый страшный сценарий» второй волны коронавируса

06.08.2020, 10:09, Разное

Вирусолог Феликс Ершов описал «самый страшный сценарий» второй волны коронавируса. По его словам, вероятность ее наступления является не очень высокой, поскольку у жителей большинства стран, в том числе РФ и Турции, уже выработался коллективный иммунитет к COVID-19.

Даже если увеличится количество заболевших коронавирусом, то вряд ли получится достичь показателей, которые фиксировались в начале пандемии. Со временем должен выработаться метод лечения, появится вакцина. Кроме того, из-за пока теплой погоды вирус не является сильно активным.

В последнее время в Турции увеличилось количество заболевших COVID-19. По словам вирусолога, закрывать их не имеет смысла. Также вряд ли власти одобрят подобные ограничительные меры, ведь курортный сезон находится в самом разгаре. В отелях должны более активно проводиться различные санитарные мероприятия. Кроме того, вероятно, будет усилена проверка приезжающих туристов.

Самым страшным сценарием, который может произойти, станет наслоение коронавируса на ежегодную сезонную простуду. Вероятность наступления летального исхода увеличится, если человек с хроническими заболеваниями заразится гриппом или же COVID-19.