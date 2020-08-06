Оксана Самойлова и Джиган после примирения отправились в долгожданный отпуск

06.08.2020, 10:09, Разное

Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова после примирения отправились в отпуск в Турцию. Семейство улетело на морское побережье вместе с четырьмя детьми.

По словам Оксаны Самойловой, на отдых отправились и другие их родственники: бабушки, дедушки, братья, племянница. Это первый отпуск маленького сына звездной пары, который появился на свет в феврале нынешнего года. Также отдыха на море сильно ждали трое дочерей Джигана и Самойловой – Ариела, Лея и Майя.

К слову, недавно Оксана Самойлова сообщила, что приняла решение сохранить брак с рэпером Джиганом. На это бизнес-вумен пошла ради общих четверых детей. Большинство подписчиков посчитало это решение модели правильным. Джиган, в свою очередь, не перестает публично признаваться в любви своей супруге, которая помогла ему вернуться к нормальной жизни после попадания в рехаб.

Сама же Оксана Самойлова признается, что последние несколько месяцев оказались самыми трудными в ее жизни. Однако она смогла собраться и перенаправить всю энергию на работу. Уже этой осенью будут запущены четыре проекта с ее участием.