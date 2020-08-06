СК рассказал о расследовании дела о гибели Стенина в Донбассе
06.08.2020, 10:08, Новости дня
Украина спустя шесть лет после гибели фотокорреспондента агентства РИА «Новости» Андрея Стенина в Донбассе так и не огласила итоги расследования и не передала документы российской стороне, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По версии следствия, Стенин погиб 6 августа 2014 года при обстреле колонны автомобилей 79-й аэромобильной бригадой ВСУ, передает РИА «Новости».
Всего при обстреле было уничтожено более десяти машин с гражданскими. Выжить смогли только несколько человек.
«Следственный комитет направлял в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи для прояснения обстоятельств произошедшего, а также последующего привлечения виновных к ответственности. Однако на него получен формальный отказ», – ответили в СК.
В ведомстве отметили, что результаты украинского расследования до сих пор не известны российской стороне. СК РФ вместе с МВД и ФСБ РФ продолжает устанавливать причастных к убийству Стенина.
В рамках международного сотрудничества «приминаются меры к получению копий документов от компетентных органов Украины» касательно произошедшего.
Ранее на месте гибели фотокорреспондента агентства РИА «Новости» Андрея Стенина в окрестностях поселка Горняк установили памятник.
Стенин погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное в Донбассе. Его автомобиль попал под обстрел украинских силовиков, позже был расстрелян и сожжен на шоссе. Стенин посмертно награжден орденом Мужества (2014), его бюст установлен в школе, названной в его честь, в населенном пункте Горняцкое в ДНР.
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