 

Ученые рассказали, как скорбь и горечь утраты влияют на здоровье человека

06.08.2020, 9:53, Разное

Специалисты клиники Гейдельберга исследовали нейроэндокринные эффекты горя и разбирались, могут ли биологические факторы предсказывать длительное горе после утраты близких людей. Итоги обнародовали в издании Journal of Neuroendocrinology.
Анализ 20 опытов продемонстрировал, что на тяжелую потерю указывает уровень кортизола – гормона стресса, который есть в слюне, моче и крови. У людей, испытывающих мощное горе после кончины близкого, уровень гормона превышает норму, что отрицательно сказывается на здоровье. Ученые призывают проводить дополнительные опыты, в которых можно будет охватить больше вероятных маркеров нейроэндокринной активности, которую связывают со страданиями.

Подобные исследования покажут новые способы излечения, ведь утрата и скорбь – главные факторы, которые имеют длительные действия для здоровье людей, потерявших близкого человека. Обнаружение нейроэндокринных факторов, которые связывают с горем, может помочь с адаптацией мер для тех, кто переживает утрату.





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