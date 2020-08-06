Роспотребнадзор рассказал, с чем нельзя сочетать дыню

06.08.2020, 9:53, Новости дня

Дыня – тяжелый продукт, поэтому ее не рекомендуется употреблять в сочетании с кисломолочными продуктами, холодной водой, молоком и алкоголем, иначе можно получить расстройство желудка, предупредили в Роспотребнадзоре.

«Нежелательно употреблять дыню в сочетании с холодной водой, кисломолочными продуктами, молоком, алкоголем, потому что вы рискуете получить расстройство желудка, однако научных доказательств этому факту нет», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Специалисты рекомендуют отказаться от дыни беременным и кормящим женщинам, диабетикам и людям с обострившейся язвенной болезнью желудка.

Также в Роспотребнадзоре уточнили, что лучше всего употреблять бахчевые культуры в перерывах между едой – не на пустой желудок и не сочетая с другими продуктами и напитками.

Дыня насыщена калием, магнием, железом, витаминами группы С и Р, хорошо утоляет жажду, снижает уровень холестерина в крови и является успокоительным средством, отметили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор подготовил правила по выбору арбузов и дынь: место торговли должно быть огорожено, бахчевые на стеллажах, а не на земле, арбуз должен иметь яркую контрастную корочку, светлое пятно на боку и сухую плодоножку, дыня – приятный запах и глухой звук при щелчке, рассказали в ведомстве.