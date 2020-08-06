Россия предупредила Беларусь о «печальных» последствиях ареста наемников

06.08.2020, 9:50, Новости дня

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал арест в Беларуси 33 россиян, частных военных контрактников, элементом предвыборной политической технологии и предупредил, что это может иметь печальные последствия для отношений двух союзнических стран.

Белорусские власти арестовали российских контрактников под Минском на прошлой неделе, обвинив их в планировании массовых беспорядков на фоне роста протестов оппозиции перед воскресными выборами, на которых президент Александр Лукашенко добивается переизбрания на шестой срок.

Россия потребовала освободить контрактников частной фирмы, заявив, что они находились в Беларуси только потому, что опоздали на стыковочный рейс в другую страну.

Медведев резко поднял ставки в споре, заявив, что руководство Беларуси превратило двусторонние отношения в «мелкую разменную монету в ходе избирательной кампании».

Не упоминая Лукашенко по имени, Медведев назвал арест российских контрактников частью «достаточно несложной политической технологии – вылепить образ врага и при помощи образа врага добиться политического результата».

«Это вызывает не только чувство обиды, но это очень печально, и последствия этого будут печальные», – добавил Медведев.