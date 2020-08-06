Помпео посетит Европу на фоне планов вывода войск США из Германии

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06.08.2020, 9:50, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что на следующей неделе он посетит Польшу и три других европейских страны.

Турне состоится на фоне объявленных планов США о передислокации войск за пределы Германии.

В ходе поездки, которая начнется 11 августа, глава американской дипломатии также посетит Чешскую Республику, Словению и Австрию.

«Это будет очень важная и продуктивная поездка», – сказал он, объявляя о турне в ходе пресс-конференции.

Президент Польши Анджей Дуда, консервативный популист, в июле победил на выборах с небольшим отрывом после крайне поляризованной кампании, во время которой он был принят в Белом доме президентом США Дональдом Трампом.

Американский президент, у которого сложились натянутые отношения с канцлером Германии Анджелой Меркель, решил вывести тысячи американских солдат из Германии и передислоцировать часть из них в Польшу.

На прошлой неделе Пентагон объявил, что США направят в Польшу тысячу дополнительных военнослужащих в порядке ротации, благодаря достигнутой с Варшавой договоренности об их статусе в стране. Они дополнят контингент из 4500 американских солдат, которые уже находятся в стране на ротационной основе.





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