В Microsoft назвали цену TikTok

06.08.2020, 9:48, Новости дня

Американская компания Microsoft готова заплатить за приобретение китайского приложения TikTok от 10 до 30 млрд долларов, сообщают СМИ.

По данным телеканала CNBC, точная сумма сделки пока не определена. Если сделка состоится, то Microsoft получит от владельца TikTok китайской компании ByteDance все коды программирования в течение года, передает «Коммерсант».

Отмечается, что переговоры по покупке закончатся не позднее 15 сентября.

Напомним, советник президента США по торговле Питер Наварро обвинил Коммунистическую партию Китая в слежке за американскими детьми через TikTok.

После этого американский лидер Дональд Трамп выдвинул TikTok ультиматум, потребовав, чтобы Microsoft или другая компания из США приобрела приложение, иначе работа соцсети на территории страны будет запрещена.

Позже Трамп заявил, что в приобретении TikTok заинтересованы не только в Microsoft, но и в других компаниях США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках США отобрать символ технологических достижений Китая.