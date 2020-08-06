COVID-19. Вторые сутки подряд в Украине фиксируется антирекорд по числу инфицированных
06.08.2020, 9:35, Новости дня
За прошедшие сутки в Украине подтверждено 1318 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Это максимальный суточный прирост с начала эпидемии COVID-19, накануне был также зафиксирован рекорд – 1271 новый инфицированный.
Общее количество заразившихся коронавирусом в Украине достигло 76 808 человек, из них 1788 скончались (+31 человек за последние сутки), 41 527 выздоровели (+997 человек за последние сутки). Продолжают болеть 33 493 человека.
По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:
Винницкая область – 2898;
Волынская область – 4197;
Днепропетровская область – 1492;
Донецкая область – 941;
Житомирская область – 2036;
Закарпатская область – 5539;
Запорожская область – 890;
Ивано-Франковская область – 5295;
Киев – 8992;
Киевская область – 3980;
Кировоградская область – 713;
Луганская область – 135;
Львовская область – 10 420;
Николаевская область – 666;
Одесская область – 3748;
Полтавская область – 477;
Ровенская область – 6538;
Сумская область – 594;
Тернопольская область – 3177;
Харьковская область – 4381;
Херсонская область – 242;
Хмельницкая область – 1257;
Черкасская область – 969;
Черновицкая область – 6383;
Черниговская область – 937.
Наибольшее число заболевших за сутки выявлено во Львовской области (197), в Киеве (180) и в Харьковской области (142).
Ни одного нового случая не зарегистрировано в Луганской области
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 6 августа коронавирусом в мире заразилось 18 752 917 человек. Жертвами COVID-19 стал 706 761 человек, выздоровело 11 308 298 человек.
Источник: интернет-издание “ГОРДОН”
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