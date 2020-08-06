 

“Спартак” покинут Гулиев, Мелкадзе, Ломовицкий и Тимофеев

06.08.2020, 9:31, Новости дня

Московский футбольный клуб "Спартак" покинут Аяз Гулиев, Георгий Мелкадзе, Александр Ломовицкий и Артем Тимофеев, об этом сообщил генеральный директор "красно-белых" Шамиль Газизов.

"Решение по игрокам принято совместно с тренерским штабом, – приводит слова Газизова ТАСС. – Ломовицкий, Тимофеев, Мелкадзе и Гулиев будут либо проданы, либо уйдут в аренду. Сейчас они не игроки основы "Спартака".

Напомним, Гулиев в прошлом сезоне в составе московской команды принял участие в 15 играх во всех турнирах, но результативными действиями не отметился. В мае 18-летний хавбек был переведен во вторую команду "красно-белых" за нарушение дисциплины.

Ломовицкий, Мелкадзе и Тимофеев в минувшем сезоне на правах аренды выступали за тульский "Арсенал", "Тамбов" и самарские "Крылья Советов" соответственно.





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