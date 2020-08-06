Лукашенко готов передать Украине задержанных россиян

06.08.2020, 9:31, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов передать Украине задержанных россиян, которые участвовали в боях в Донбассе. Об этом рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон.

Лукашенко отметил, что даст "зеленый свет" прокуратуре и другим правоохранительным органам Белоруссии, чтобы те сделали все необходимое для передачи задержанных и России, и Украине. Об этом Александр Григорьевич рассказал в интервью Дмитрию Гордону, сообщает "Радио Свобода".

Украинский журналист отметил, что беседа с Лукашенко оказалась неожиданно резонансной, смелой и интересной. Гордон обратил внимание на то, что белорусский лидер озвучил ряд сенсационных фактов.

Журналист также прокомментировал слухи о плохом здоровье Лукашенко. Гордон сообщил, что Александр Григорьевич выглядит очень хорошо и вел себя энергично на протяжении 2 часов и 40 минут — столько продлилось их интервью.

Лукашенко также рассказал журналисту о своем младшем сыне Николае. По словам белорусского президента, наследник является оппозиционно настроенным человеком, который имеет свое мировоззрение. Александр Григорьевич также заявил, что категорически не желает видеть своего сына на посту президента в будущем, сообщает телеканал "Украина 24".

Ранее сообщалось, что президенты Украины и Белоруссии обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных россиян. Владимир Зеленский уверил коллегу в том, что обвиняемым в террористической деятельности не удастся избежать справедливого наказания.

Напомним, задержание 33 россиян в одном из белорусских санаториев произошло в ночь с 28 на 29 июля. Мужчины следовали транзитом в Стамбул, у них на руках были билеты. Белорусские правоохранительные органы, в свою очередь, считают, что россияне прибыли в страну для совершения преступлений в преддверии президентских выборов, которые состоятся 9 августа.