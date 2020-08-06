Катя Жужа похудела на 20 кг после вторых родов

06.08.2020, 9:30, Разное

Ведущая Катя Жужа уже успела сбросить 20 килограммов после вторых родов. Свою фигуру экс-звезда «Дома-2» показала в разделе «Истории» в социальной сети Instagram.

Во время второй беременности Катя Жужа заявила, что планирует быстро прийти в форму после появления малыша на свет. Ведущая делает все ради стройности. Она пересмотрела свой рацион питания и возобновила различные уходовые процедуры, чтобы вернуть коже подтянутый вид.

За время беременности Катя Жужа набрала порядка 20 килограммов. В первые несколько дней после родов ушла ровно половина из них. Сейчас вес ведущей составляет 58,7 килограмма. Однако этот результат пока не устраивает новоиспеченную маму, поэтому она намерена худеть дальше.

Катя Жужа старается ничего не скрывать от своей аудитории в Instagram, поэтому показала фигуру после вторых родов в купальнике. По словам ведущей, послеродовой живот уходит довольно быстро. Сама же она прогнозировала, что ситуация с лишним весом будет куда хуже.



К слову, во время своей первой по счету беременности Катя Жужа также поправилась на 20 килограммов. Спустя несколько недель после появления на свет дочери Николь она похвасталась стройными формами. В то же время далеко не всем подписчикам нравится желание молодой мамы быстро прийти в форму. Они призвали ее подумать не о себе, а о сыне Максиме и грудном вскармливании.

Жужа призвала хейтеров не лезть в ее жизнь. Она считает, что жительница должна выглядеть ухоженно и красиво, несмотря на все обстоятельства. По словам телеведущей, не все мамы могут кормить детей грудью, но данное обстоятельство не делает их плохими.