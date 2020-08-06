Названы самые популярные внутренние направления отдыха в августе

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06.08.2020, 9:30, Новости дня

Самыми популярными направлениями для внутреннего туризма в РФ в августе станут Сочи, Анапа, Ялта и другие пляжные курорты, также туристы интересуются поездками в Кисловодск и Белокуриху.

Специалисты проанализировали переходы с сервиса «Яндекс.Путешествия» на сайты партнеров-агрегаторов с апреля по август текущего года, передает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс.Путешествия».

В первую пятерку по количеству запросов россиян помимо Сочи, Анапы и Ялты вошли Геленджик и Алушта. 

Шестое место занял Санкт-Петербург, за ним следуют Севастополь, Евпатория, Судак и Феодосия. 

Также туристы проявляют интерес к отдыху в Москве, Ейске, Кисловодске, Белокурихе и Алупке.

«В целом интерес к туризму постепенно восстанавливается. Если в мае доля туристических запросов среди всех запросов россиян была почти на половину меньше, чем годом ранее, то в июне – уже на треть, в июле – примерно на четверть», – отмечается в исследовании.

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что туристы стали испытывать повышенный интерес к номерам премиального класса к отелям в Крыму. 





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