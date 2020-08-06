 

Эмма Малинина опровергла вероятность развития рака у Фриске и Заворотнюк из-за ЭКО

06.08.2020, 9:30, Разное

Супруга певца Александра Малинина и медик по образованию Эмма Малинина прокомментировала вероятность того, что заболевание Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк возникло на фоне прохождения процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Она полагает, что беременность причиной глиобластомы являться не может, но способна усугубить течение уже имеющейся болезни.
У покойной Жанны Фриске и актрисы Анастасии Заворотнюк поклонники обнаружили схожую черту, заключающуюся в том, что глиобластома — злокачественное образование головного мозга у них появилась на фоне беременности. Официально не подтверждено, что знаменитости проходили процедуру ЭКО, но многие фанаты предполагают, что именно это стало причиной развития заболевания.

Эмма Малинина по образованию является врачом-гинекологом и специалистом в области репродуктивной медицины. По ее словам, процедура ЭКО не может запустить процесс развития глиобластомы и иных онкологических заболеваний. Однако любая беременность способна стимулировать рост опухоли, поэтому она рекомендует перед беременностью и вынашиванием пройти полное и всестороннее обследование.





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