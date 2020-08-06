 

Ученые: Вакцина от коронавируса может не сработать на пациентах с ожирением

06.08.2020, 9:17, Разное

Американские специалисты рассказали о вакцине от COVID-19. Они считают, что прививка может показать плохой результат, если ее ввели человеку с ожирением.
Исследователи отмечают, что люди, которые имеют лишний вес, тяжело переносят болезни, в частности и коронавирус. Также вакцинация может хуже работать у людей с ожирением. Исследователь Раз Шейх заявляет, что специальной вакцины от COVID-19 для людей с ожирением не будет, а прививка, которой люди станут защищаться от инфекции, скорее всего не будет действенной для людей с лишним весом.

Специалист подчеркивает, что даже с другими болезнями прослеживается тенденция снижения эффективности прививок у людей с ожирением.





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