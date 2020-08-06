 

«Аэрофлот» объявил об отмене ряда рейсов в августе

06.08.2020, 9:08, Новости дня

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила об отмене в августе ряда рейсов в закрытые страны, на которые ранее продавала билеты. Пассажирам вернут деньги или ваучеры, сообщили в пресс-службе компании.

«Аэрофлот» объявляет о вынужденной отмене на период до 31 августа части регулярных рейсов по международным направлениям. Решение о корректировке программы международных рейсов принято с учетом действующих эпидемиологических ограничений в странах назначения», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Так, до 31 августа не будут выполняться регулярные рейсы в следующие пункты назначения: Актау, Актобе, Аликанте, Алматы, Амстердам, Атырау, Афины, Баку, Бангкок, Барселона, Бейрут, Берлин, Бишкек, Болонья, Брюссель, Будапешт, Бургас, Бухара, Бухарест, Валенсия, Варшава, Вашингтон, Вена, Венеция, Верона, Вильнюс, Гавана, Гамбург, Ганновер, Гонконг, Гуанчжоу, Дели, Дрезден, Дублин, Дюссельдорф, Ереван, Загреб, Ираклион, Караганда, Кишинев, Копенгаген, Костанай, Кызылорда, Ларнака, Лион, Лиссабон, Лос-Анджелес, Любляна, Мадрид, Майами, Малага, Марсель, Милан, Мюнхен, Неаполь, Ницца, Нур-Султан, Нью-Йорк, Осло, Ош, Пальма-де-Майорка, Париж, Пекин, Прага, Пхукет, Рига, Рим, Римини, Салоники, Самарканд, София, Сплит, Стокгольм, Таллин, Ташкент, Тель-Авив, Тенерифе, Токио, Улан-Батор, Франкфурт, Ханой, Хельсинки, Хошимин, Цюрих, Шанхай, Штутгарт, Шымкент.

Пассажирам, которые приобрели билеты по перечисленным направлениям после 1 мая 2020 года на сайте авиакомпании или в контакт-центре, возврат денежных средств будет осуществлен автоматически в соответствии с формой оплаты. Пассажирам, приобретавшим авиабилеты в офисах продаж «Аэрофлота» или в агентствах, по вопросам возврата необходимо обратиться по месту приобретения билета.

Пассажиры, которые приобрели билеты по перечисленным направлениям в период до 1 мая 2020 года с датой перевозки до 31 августа, могут оформить ваучер.





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