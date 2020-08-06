Ученые рассказали о простом способе избавиться от головокружения

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06.08.2020, 8:53, Разное

Корейские исследователи сообщили, как бороться с головокружениями. Они объяснили, что уменьшить их частоту можно благодаря витамину D, который необходимо пить с кальцием 2 раза в день.

Доктора исследовали возможность корректировки доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения (ДППГ) – научное наименование частого головокружения, появляющегося при изменениях положения головы. Этим распространенным заболеванием, от которого страдает качество жизни, чаще всего болеют женщины.

В опыте участвовало 957 корейцев с ДППГ, проходящих физиотерапевтическое лечение. Испытуемые были разделены на 2 группы. Первой назначили пить витамин D 2 раза в день 400 МЕ, а также 500 миллиграмм кальция. Вторая часть участников принимала плацебо.

Через год участники сообщили, что заболевание отступило. Специалисты установили, что у тех, кто пил витамин D и кальций, снизилась частота случаев головокружения на 24%. Ученые полагают, что подобное лечение поможет снизить рецидивы болезни, но принимать препараты необходимо под контролем специалиста.





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