На Алтае пенсионер несколько дней хранил труп убитой квартирантки на диване

06.08.2020, 8:53, Разное

На Алтае пенсионер в течение нескольких дней на диване в комнате хранил труп убитой квартирантки. Якобы, та украла у него деньги.

Женщина с сентября минувшего года проживала у пожилого мужчины. В один из дней он обнаружил пропажу всей суммы своей пенсии. Деньги хозяин жилья нашел в одежде потерпевшей. Злоумышленник попытался прояснить ситуацию в разговоре, но та не стала идти на контакт. Тогда он взял ремень от сумки и задушил ее.

Несколько дней житель занимался своими делами, несмотря на труп женщины, который лежал на диване. Однако потом пенсионер вызвал сотрудников праоохранительных органов. Те возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело. После завершения расследования его материалы были переданы служителям Фемиды. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде семи лет колонии.