Раскрыты подробности обрушения моста на военных учениях в ЕАО

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06.08.2020, 8:48, Новости дня

При обрушении строящегося железнодорожного моста через реку Амур в Хабаровске пострадали 17 военных, сообщило Главное военное следственное управление СК.

По данным следствия, инцидент произошел 5 августа в 06.30 (мск). При строительстве моста через реку Амур произошло «продольное смещение и складывание пролетов эстакады», сообщается на сайте ведомства. 

В результате 17 военнослужащих получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что конструкции моста обрушились на военных учениях железнодорожных войск в поселке имени Тельмана в Смидовичском районе. По одной из версий случившегося, могла быть нарушена техника безопасности.





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