 

Буданова, который возглавил военную разведку в Украине, пытались взорвать в 2019 году

06.08.2020, 8:31, Новости дня

Новый начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов был целью диверсантов из РФ, которые 4 апреля 2019 года в Киеве пытались заложить взрывчатке в автомобиль разведчика. Об этом сообщает издание “ЛІГАБізнесІнформ”.

Полиция Киева утром 4 апреля 2019 года сообщила, что в Голосеевском районе столицы произошел взрыв, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Главный редактор издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов написал, что автомобиль принадлежит офицеру украинской разведки, а самодельную мину на автостоянке пытался заложить гражданин одной из стран Средней Азии. Сам диверсант выжил.

В Генеральной прокуратуре подтвердили, что взрыв машины в Киеве был попыткой убийства сотрудника украинских спецслужб.

Тогда сообщалось, что офицер, на которого было совершено неудавшееся покушение, служил в свое время вместе с Максимом Шаповалом – командиром спецназа ГУР МО, которого подорвали в Киеве в 2017 году.

По данным следствия, информацию о передвижении автомобиля Chevrolet, который принадлежал офицеру украинских спецслужб Б., диверсантам передал сотрудник налоговой полиции. 

Следствие установило, что преступление организовали сотрудники спецслужб РФ, а его непосредственными исполнителями были граждане России из числа бывших работников правоохранительных органов. Они прибыли в Украину, используя заведомо поддельные паспорта граждан Кыргызстана.

Издание ZN.UA пишет, что Буданов руководил спецоперацией, которую ГУР Минобороны проводил в аннексированном Крыму в 2016 году. Спустя четыре года информацию об операции и ее подробности российские спецслужбы слили через сайт, контролируемый боевиками “ДНР”.

По данным ZN.UA, сослуживцы Буданова характеризуют его как профессионального военного, верного и преданного Украине человека, не интересующегося коммерцией. Но их же смущает отсутствие у Буданова стратегического управленческого опыта для руководства ведомством.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа назначил руководителем Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова. Он уволил с этой должности Василия Бурбу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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