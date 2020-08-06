Минтранс назвал ожидаемые сроки запуска ВСМ Москва – Санкт-Петербург

06.08.2020, 8:30, Новости дня

Минтранс ожидает, что первый поезд проедет по высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург в декабре 2026 года, сообщил замглавы министерства Владимир Токарев.

«Мы планируем запустить ВСМ в декабре 2026 года», – сказал он в интервью ТАСС.

По его словам, безубыточность проекта может быть достигнута на первый полный год эксплуатации – в 2027 году, а чистую прибыль ВСМ начнет приносить в 2031 году.

«На протяжении прошлого года наблюдался устойчивый рост объемов перевозок – 104% к уровню 2018 года. Направление осталось востребованным и в начале 2020 года. Динамика перевезенных пассажиров по данному маршруту поездами дальнего следования за январь – февраль 2020 года составила 105%», – отметил Токарев.

По его словам, уже на четвертый год эксплуатации магистрали между столицей и Санкт-Петербургом пассажиропоток суммарно составит 23,3 млн человек.

При этом Токарев напомнил, что ВСМ будет предназначена только для пассажирских перевозок, не грузовых.

«График движения высокоскоростных поездов, который позволит удовлетворить спрос со стороны пассажиров, а также ряд технических особенностей, не позволят использовать магистраль для грузовых перевозок», – рассказал он.

Также замглавы Минтранса добавил, что строительство и ввод в эксплуатацию высокоскоростной магистрали приведет к увеличению пропускной способности существующей инфраструктуры.

Ранее СМИ сообщали, что государство планирует увеличить прямые траты на скоростную железнодорожную магистраль Москва – Санкт-Петербург: помимо уже заявленного капитального гранта в 200 млрд рублей, бюджет вложит еще 248 млрд рублей в капитал проектной компании.

ВСМ Санкт-Петербург – Москва планируется ввести в эксплуатацию к концу 2026 года. Планируемая скорость движения поездов – до 360 км в час. Длина трассы составит 684 км, целевое время в пути от Москвы до Петербурга – 2 часа 15 минут (без остановок). ВСМ Москва – Санкт-Петербург может быть продлена до Финляндии.