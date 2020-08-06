В Башкирии в частном доме найдено обезображенное тело мужчины

06.08.2020, 8:30, Разное

В Башкирии в одном из частных домов было обнаружено обезображенное тело мужчины. Известно, его убили в собственном жилище. Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Белокатайского района.

Сотрудники правоохранительных органов нашли бездыханное тело мужчины в его доме. Погибшим оказался 42-летний местный житель. В доме было много крови, на голове мужчины присутствовала большая рана.

Установлено, что погибший занимал должность машиниста в одной из промышленных компаний. Он имел судимость за нарушение ПДД. Причина смерти пока устанавливается. Полиция не исключает, что она носит криминальный характер. После проведения предварительной проверки будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.