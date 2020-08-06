 

Светло как днем: на Ямале более пяти часов боролись с ночным пожаром

06.08.2020, 8:30, Новости дня

Более пяти часов потребовалось ямальским огнеборцам на тушение крупного пожара. В операции принимали участие 28 сотрудников пожарно-спасательной службы и 14 единиц техники. В настоящее время дознаватели приступили к проверке. Им предстоит установить причины пожара и причиненный ущерб.

Возгорание на улице Магистральной Ноябрьска произошло накануне поздно вечером. Огнем охватило двухэтажный расселенный дом, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Очевидцы утверждают, что гигантское пламя освещало окружающие здания как в дневное время суток. Как передает ГТРК "Ямал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", пожар полностью уничтожил дом.





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