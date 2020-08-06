 

Ляйсан Утяшевой достаточно 50 000 рублей в месяц на комфортную жизнь

06.08.2020, 8:30, Разное

Российская спортсмена и супруга Павла Воли Ляйсан Утяшева назвала минимальную сумму, которой ее семье хватит, чтобы прожить целый месяц. В откровенном интервью она заявила, что для содержания двух детей ей достаточно иметь 50 000 рублей.
По словам Ляйсан Утяшевой, она не всегда была обеспеченной, иногда им с матерью приходилось «затягивать пояса», а то и вовсе питаться одной гречкой для экономии средств. И хотя те времена остались в прошлом, супруга Павла Воли может сократить расходы, отказаться от распродаж и скидок, чтобы прожить на 50 000 рублей в месяц.

Сам Павел Воля зарабатывает гораздо больше заявленной суммы. В 2019 году он попал в список успешных звезд в возрасте до 40 лет. С доходом в 2,5 млн долларов он оказался на 19 месте. Артист владеет пакетом акций компании Comedy Club Production, кроме того, у него имеется контракт с брендом «ХрусTeam». Также юмористу выплачивают высокие гонорары за выступление на корпоративных вечеринках.





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