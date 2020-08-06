Исследование: Мужчины, популяризирующие чрезмерную мужественность, чаще имеют мысли о суициде и склонны к насилию

06.08.2020, 8:17, Разное

Ученые из Питтсбурга (штат Пенсильвания, США) утверждают, что мужчины, которые популяризируют мужество, включительно взгляды о гомофобии и агрессии, предрасположены к домогательствам сексуального характера, издевательствам, депрессиям и имеют суицидальные склонности. Результаты исследования опубликовали в издании Preventive Medicine.

Работа была основана на шкале «Man Box», где содержалось 15 пунктов, которые охватывали темы самодостаточности, жестокого поведения, физической привлекательности, строго предназначенные гендерные роли мужчины, контролирование и гиперсексуальность.

Специалисты использовали информацию о мужчинах от 18 до 30 лет за 2016 год. Опыт показал, что высокий бал по шкале «Man Box» был связан с почти в 5 раз высокими показателями сетевых, словесных, физических издевательств, домогательств сексуального характера. Мужчины в 2 раза чаще сталкиваются с мыслями о суициде и депрессивным состоянием.

Специалисты объясняют, что стандартное мышление по 5 пунктам, которые они выделяют, может быть маркером проблем. Это касается таких утверждений: житель не делает домашние дела, чтобы стать уважаемым нужно применять насилие, у настоящего мужчины должно быть много сексуальных партнеров, нельзя уважать мужчину, который рассказывает о собственных фобиях и тревогах, гей – не «настоящий мужчина».