 

СМИ сообщили о «жесточайшем ударе» по экономике США

06.08.2020, 8:16, Новости дня

Американская экономика, которая всегда быстро восстанавливалась, столкнулась с самым затяжным кризисом в истории, пишет датское издание Berlingske.

Коронавирус нанес Соединенным Штатам жесточайший удар, пишет автор статьи Ульрик Харальд Би. Во втором квартале года американская экономика испытала самый большой спад за послевоенный период: падение ВВП составило 32,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, отмечает он, передает РИА «Новости».

Снижение экономической активности и самый высокий уровень безработицы с 1930-х годов обрушили налоговые поступления, а госрасходы выросли. Также снизилось потребление, упали инвестиции в бизнес и в жилищное строительство, количество новых заявок на пособие по безработице снова стало расти, говорится в материале.

В марте власти США направили 2 трлн долларов для поддержки экономики, в мае правительство выделило еще 3 трлн долларов. В июле началось обсуждение выделения еще 1 трлн долларов, напоминает автор статьи.

Автор материала отмечает, что у США всегда была хорошая способность к восстановлению, но в этот раз им, вероятно, придется упасть в созданную коронавирусом пропасть еще ниже.

Напомним, самый сильный спад крупнейшей в мире экономики в самих США официально признали рецессией. Соединенные Штаты потратили фантастические деньги на поддержку бизнеса и населения во время пандемии. Миллионы американцев получили от государства хорошие выплаты, и хотя некоторым они действительно помогли, другие жалуются на проблемы и мошенничество. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эта помощь оказалась далеко не столь эффективна, как заявляют об этом сами американские власти.





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