 

Цены на нефть изменились разнонаправленно после роста в среду

06.08.2020, 8:16, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром торгуются разнонаправленно после роста в пределах 4% на предыдущей торговой сессии.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,22% – до 45,27 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 0,07% – до 42,16 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В среду цены на нефть росли в пределах 4%, а марка Brent отыграла все потери с 6 марта, когда распалась прежняя сделка ОПЕК+, превысив отметку в 45,27 доллара за баррель. Теперь стоимость WTI перешла к небольшому коррекционному снижению, а цена Brent продолжает расти.





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